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Какова ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

6 октября, 09:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Каждый день в Украине десятки смертей от коронавируса, но и много людей выздоравливают

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг. Он сообщит свежие данные по коронавирусу за последние сутки.

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Как стало известно, по состоянию на утро 5 октября в Украине подтвердили 3774 новых случая заражения коронавирусом (230 236 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 33 украинцев (4430 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 1145 человек (101 252 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 5 октября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

В Украине число зараженных уже превысило 200 тысяч человек. Каждый день в стране выявляют до 4000-4500 новых больных. Врачи уверены, что статистика будет только увеличиваться. Сколько заразилось коронавирусом за прошлую неделю и как мы били рекорды.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус эпидемиолог COVID-19

Источник: Сегодня

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