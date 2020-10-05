Українська
$ 28,34
33,23
  1. Последние новости Украины

Какие ограничения ввели в "красных" Тернополе и Каневе: список

5 октября, 09:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В городах установили дополнительные ограничения

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. В "красную зону" попали Канев в Черкасской области и Тернополь.

Реклама

В городах решили ввести дополнительные ограничения после обновления карантинных зон. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Ограничения будут касаться:

  • посадки пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
  • посещения ресторанов, кафе, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, спортзалов;
  • посещения учреждений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отметим, в Тернопольской области с начала эпидемии коронавирусом заразился 14 421 человек. За последние сутки, 4 октября, выявили 126 новых случаев инфицирования, три человека умерли. За все время выздоровели 9180 человек, 92 – за последние сутки.

А в Черкасской области за прошедшие сутки зафиксировали 70 новых случаев COVID-19. Всего опасную инфекцию подтвердили у 4550 человек. За все время эпидемии умерли 59 человек, выздоровели – 2012.

В тренде
Мощный циклон Brigitte: какой будет погода в понедельник в Украине
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 3700 заразившихся.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Тернополь карантин Украина канев коронавирус ограничения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляциях
Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляцияхПолитика
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)Украина
В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
В Украине вступили в силу новые карантинные ограниченияУкраина
Порошенко попал в больницу с коронавирусом
Порошенко попал в больницу с коронавирусомПолитика
Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов
Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасовДонбасс
Доллар пошел в рост: эксперты назвали главную причину
Доллар пошел в рост: эксперты назвали главную причинуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять