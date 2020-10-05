Какие ограничения ввели в "красных" Тернополе и Каневе: список

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. В "красную зону" попали Канев в Черкасской области и Тернополь.

Реклама

В городах решили ввести дополнительные ограничения после обновления карантинных зон. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Ограничения будут касаться:

посадки пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещения ресторанов, кафе, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, спортзалов;

посещения учреждений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отметим, в Тернопольской области с начала эпидемии коронавирусом заразился 14 421 человек. За последние сутки, 4 октября, выявили 126 новых случаев инфицирования, три человека умерли. За все время выздоровели 9180 человек, 92 – за последние сутки.

А в Черкасской области за прошедшие сутки зафиксировали 70 новых случаев COVID-19. Всего опасную инфекцию подтвердили у 4550 человек. За все время эпидемии умерли 59 человек, выздоровели – 2012.

В тренде Мощный циклон Brigitte: какой будет погода в понедельник в Украине

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 3700 заразившихся.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама