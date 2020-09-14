Какой будет погода в Украине 14 сентября: синоптики дали прогноз (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 14 сентября, ожидается теплая и комфортная погода.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит 24-27 градусов тепла. Ветер северный, местами порывы до 12 м/с. В северных и центральных регионах столбики термометров покажут 22-26 градусов с отметкой плюс.

А на западной Украине температура воздуха установится на уровне 25-27 градусов выше ноля. Теплее всего будет на юге страны. Там воздух прогреется до 28 градусов.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

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Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето. В стране будет сухо и тепло.

Кроме того, не так давно на Винницу обрушился мощный ливень с градом и ветром, улицы затопило. Стоит добавить, что было зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина. К счастью, она не пострадала.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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