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Какой будет погода в Украине 16 сентября: синоптики дали прогноз (карта)

16 сентября, 07:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Лето все еще не отступает

В Украине сегодня, 16 сентября, ожидается теплая и солнечная погода.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, теплее всего будет в Виннице. Там воздух прогреется до 30 градусов с отметкой плюс. На градус меньше столбики термометров поднимутся во Львове, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Житомире, Николаеве, Кропивницком, Черкассах и Днепре.

В Киеве сегодня температура будет колебаться от 26 до 28 градусов тепла, как и в Запорожье, Херсоне, Черновцах и Ивано-Франковске.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

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Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето. В стране будет сухо и тепло.

Кроме того, не так давно на Винницу обрушился мощный ливень с градом и ветром, улицы затопило. Стоит добавить, что было зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина. К счастью, она не пострадала.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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погода регионы тепло прогноз синоптики Украина осень
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