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В Украине продлили карантин

13 октября, 16:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам еще минимум два месяца жить в условиях карантинных ограничений

В Украине продлили карантин до конца 2020 года. Об этом сообщил во время вступительного слова на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство продолжит действие адаптивного карантина до конца этого года. Это необходимый шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев и пока это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса", – сказал глава правительства.

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Премьер рассказал, как будут усилены карантинные ограничения в Украине:

  • количество людей во время массовых мероприятий: в "зеленой зоне" – не больше 50 человек, в "желтой" – не более 30, в "оранжевой" – не больше 20 и в "красной" – запрещены массовые собрания;
  • спортивные мероприятия – без зрителей, за исключением международных соревнований (по отдельному согласованию с Минздравом);
  • заведения общепита работают до 22:00;
  • каникулы в школах – с 15 по 30 октября (после этого возможный перевод на дистанционное обучение).

В результате правительство поддержало предложения Минздрава и продлило карантин до конца года, усилив также ограничения.

Отметим, что в последнее время серьезно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране, каждый день по несколько тысяч зараженных и десятки смертей. Так, например, по состоянию на утро 13 октября в Украине подтвердили 5133 новых случая заражения коронавирусом (270 587 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 107 украинцев (5122 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2152 человека (116 562 с начала эпидемии). В то же время ученые КПИ прогнозируют новые коронавирусные "рекорды" в Украине уже в этом месяце. Причем число новых больных за сутки может существенно возрасти.

Напомним, с 12 октября в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. В "красной зоне" оказались Канев и Сумы, а Киев из "желтой" перешел в "оранжевую".

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Кабинет министров

Источник: Сегодня

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