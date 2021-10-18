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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Катастрофическая ситуация с COVID-19 в Харькове и повышение цен из-за "газовых" проблем — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 октября, 06:00
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В Харькове тяжелобольной пациентке отказали в госпитализации, а также поднятие цен на самые необходимые пищевые продукты в Украине
В Харькове отсутствуют места в больницах для COVID-больных, а украинцы больше будут платить за пищевые продукты/Коллаж: Сегодня
В Харькове отсутствуют места в больницах для COVID-больных, а украинцы больше будут платить за пищевые продукты/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Если до понедельника доживет, будем лечить". В Харькове медики не нашли места тяжелой COVID-больной

В Харькове медики скорой помощи отказывались госпитализировать женщину с коронавирусом в критическом состоянии. Врачи объяснили, что мест в медучреждениях нет.

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В Харькове отказались госпитализировать тяжелую COVID-больную
В Харькове отказались госпитализировать тяжелую COVID-больную / Фото: Коллаж: Сегодня

На Волыни водитель иномарки насмерть сбил мать трех детей и погиб сам

В Волынской области автомобиль Mercedes на скорости насмерть сбил мать троих детей и погиб сам. Инцидент произошел в городе Владимир-Волынский.

ДТП унесло жизнь матери троих детей/Коллаж: Сегодня
ДТП унесло жизнь матери троих детей/Коллаж: Сегодня

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Один погибший и несколько раненых. В США произошла стрельба в университете

В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Кто открыл огонь — неизвестно/Коллаж: Сегодня
Кто открыл огонь — неизвестно/Коллаж: Сегодня

Энергетический кризис. Что происходит с ценами на газ, и как это повлияет на стоимость продуктов

Из-за "газовых" проблем в Украине подорожают самые необходимые продукты. Из-за подорожания энергоносителей цена на хлеб может подскочить на 20%.

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Европой катится энергетический кризис/Коллаж: Сегодня
Европой катится энергетический кризис/Коллаж: Сегодня

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