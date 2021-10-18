Катастрофическая ситуация с COVID-19 в Харькове и повышение цен из-за "газовых" проблем — главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
"Если до понедельника доживет, будем лечить". В Харькове медики не нашли места тяжелой COVID-больной
В Харькове медики скорой помощи отказывались госпитализировать женщину с коронавирусом в критическом состоянии. Врачи объяснили, что мест в медучреждениях нет.
На Волыни водитель иномарки насмерть сбил мать трех детей и погиб сам
В Волынской области автомобиль Mercedes на скорости насмерть сбил мать троих детей и погиб сам. Инцидент произошел в городе Владимир-Волынский.
Один погибший и несколько раненых. В США произошла стрельба в университете
В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.
Энергетический кризис. Что происходит с ценами на газ, и как это повлияет на стоимость продуктов
Из-за "газовых" проблем в Украине подорожают самые необходимые продукты. Из-за подорожания энергоносителей цена на хлеб может подскочить на 20%.