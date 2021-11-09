"Каждое утро я молюсь" – Кличко о ситуации с аварийным мостом Патона

На мосту уже длительное время стоят пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы

Кличко рассказал, что молится за киевские мосты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о ситуации с ремонтом аварийного моста Патона в Киеве. Он заявил, что на это нужно много денег, и ему приходится "молится каждое утро", чтобы на мосту ничего не случилось.

Такое градоначальник украинской столицы рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Каждое утро я молюсь, чтобы с мостом Патона все было нормально, потому что он находится в аварийном состоянии", – заявил Кличко.

Он добавил, что только реконструкция моста Патона будет стоить больше полумиллиарда долларов.

"После того, как Шулявский мост обвалился, я дал задание проверить все мосты и был шокирован – 70 мостов находятся в аварийном состоянии. За это время мы уже около 30 сделали, но тем не менее это колоссальные деньги", – добавил он.

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А что с Подольско-Воскресенским мостом?

Кличко напомнил, в этом году обещали запустить автосообщение. Есть еще линия метро в теле моста – три станции уже готовы.

"Наземное сообщение между левым и правым берегом мы запускаем на этот Новый год. В следующем году съезд запускаем на Оноре де Бальзака и Алишера Навои на Левый берег. Правый берег – съезд полностью уже готов", – рассказал мэр.

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

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Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Проект реставрации с приспособлением моста Патона еще не готов. На данный момент проводятся тендерные процедуры. Разработка проекта ранее оценивалась в более чем 21,5 миллиона гривен. Кстати, тендер уже проводили, но его признали недействительным. Сейчас он будет проведен заново.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

Каким станет мост?

После ремонта мост Патона станет на одну полосу шире. Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении.

Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении. С переправы уберут реверсную полосу. Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу.

Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу. На мосту построят велодорожки, отремонтируют тротуары, опоры, перила моста и входные группы на левом и правом берегу.

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