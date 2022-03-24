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Киевский Форум по Безопасности проведет встречу "Борьба за Украину"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 15:31
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Во встрече примут участие известные западные политики
Онлайн-дискуссия КБФ. Борьба за Украину

Киевский Форум по Безопасности проведет 24 марта специальную онлайн-встречу "Борьба за Украину", посвященную мировому взаимодействию ради обороны нашего государства от российской агрессии.

Как усилить оборонные возможности Украины?

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Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников?

Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?

Эти и другие вопросы будут в центре внимания обсуждения.

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Участники события

  • Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.
  • Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, глава парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах.
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз.
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского Форума безопасности.
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Смотрите трансляцию 24 марта в 21:00 по Киеву:
На украинском
На английском

Киевский Безопасный Форум – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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