Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Київський Безпековий Форум проведе зустріч "Боротьба за Україну"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 15:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У зустрічі братимуть участь відомі західні політики
Онлайн-дискусія КБФ. Боротьба за Україну

Київський Безпековий Форум проведе 24 березня спеціальну онлайн зустріч "Боротьба за Україну", присвячену світовій взаємодії задля оборони нашої держави від російської агресії.

Як посилити оборонні можливості України?

Реклама

Як зміцнити тиск на Путіна та його режим воєнних злочинців?

Які підсумки зустрічей високого рівня у рамках Групи Семи, НАТО і ЄС, які відбудуться сьогодні в Брюсселі?

Ці та інші питання будуть в центрі уваги обговорення.

Реклама

Учасники події

  • Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки.
  • Норберт Реттґен, депутат Федерального парламенту Німеччини, голова парламентського комітету у закордонних справах у 2014-21 роках.
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
  • Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму.
  • Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Дивіться трансляцію 24 березня о 21:00 за Київським часом:
Українською
Англійською

Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Битва за Миколаїв
Відео-контент
Наші гроші
Новини спорту
Новинки технологій
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Перехід на літній час
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти