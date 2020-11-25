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Кипрская церковь официально признала ПЦУ: РПЦ уже ввела "санкции"

25 ноября, 15:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Епифаний заручился поддержкой уже четырех глав православных церквей

Синод Кипрской церкви, глава которой месяц назад провел первую литургию с упоминанием предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, официально признал автокефалию ПЦУ.

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Как сообщила пресс-служба Церкви Кипра, соответствующее решение принял ее Синод.

Заседание Синода длилось с 23 до 25 ноября. В результате его члены решили не выступать против решения архиепископа Хризосома II поминать Епифания как предстоятеля ПЦУ.

Архиепископ Кипрский Хризосом II. Фото: churchofcyprus.org.cy

Архиепископ Кипрский Хризосом II. Фото: churchofcyprus.org.cy

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В то же время Синод считает, что вопрос независимости украинской церкви "грозит расколом" всего православного мира, и ждет более широкого обсуждения этого вопроса.

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Решение было принято 10 голосами против 7, уточнил на своей странице в Facebook заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

При этом в Русской православной церкви, которая остается главной движущей силой против признания ПЦУ, заявили, что патриарх Кирилл наложил "санкции" на Хризосома II – разорвал с ним евхаристическое общение и прекратил поминать его на литургиях.

Стоит отметить, что в диптихе православных церквей Кипрская находится на 10 месте. Она стала уже четвертой автокефальной церковью, которые признали ПЦУ. Ранее аналогичное решение приняли Константинопольский патриархат, а также Элладская и Александрийская церкви.

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По данным СМИ, Румынская православная церковь готова присоединиться к ним, но при одном условии.

В то же время, внутри самой ПЦУ все еще не пришли к консенсусу с почетным патриархом Филаретом, который внезапно выступил против предоставления Украине томоса и за восстановление Киевского патриархата.

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Кипр религия РПЦ православие синод автокефалия Епифаний ПЦУ

Источник: Сегодня

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