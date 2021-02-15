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Для вакцинации украинцев сформировано почти 600 мобильных групп

15 февраля, 18:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

На первом этапе будут вакцинировать медиков, сообщил Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подробно рассказал у себя в Facebook о логистике вакцинации украинцев, которая начнется в ближайшее время.

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По его словам, после того, как вакцины прибудут в Украину, их в зависимости от производителя транспортируют на разные склады, а дальше в кратчайшие сроки доставят в каждую область. В случае с Pfizer будут отправлять 5-дневное количество препарата, поскольку именно столько дней эту вакцину можно хранить при температуре меньше -80°C.

Кирилл Тимошенко напомнил, что на первом этапе будут вакцинировать медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19, работников лабораторий и экстренной медицинской помощи. А самой вакцинацией будут заниматься специальные мобильные группы. На сегодня по всей Украине сформировано почти 600 таких групп.

"Все рассчитано таким образом, чтобы мобильные группы успели завершить первую вакцинацию за 20 дней. Далее по такой же схеме они начнут вторую вакцинацию для той же группы людей", – пояснил заместитель председателя ОП.

Данные о вакцинации будут заноситься в единую электронную базу, поэтому никакого "вчерашнего дня" в виде бумажек в этом важном деле быть не должно, подчеркнул Тимошенко.

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Он также уточнил, что ответственность за вакцинацию украинцев несет не только Минздрав. Большинство работы ляжет на местное самоуправление – руководителей ОГА, городских голов, руководителей департаментов здравоохранения.

"За последние несколько месяцев мы имеем успешный совместный "кейс", когда в сотрудничестве Офиса Президента, правительства и руководителей на местах удалось решить проблему нехватки койко-мест и кислородных точек для больных COVID. Уверен, такое же хорошее взаимодействие сложится и в процессе вакцинации. Старт уже близко", - добавил Тимошенко.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда в Украину привезут вакцину от COVID-19.

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