Кишечная палочка и грибок – чем опасно дорогое мороженое

Из чего сегодня делают пломбир производители – соответствуют ли цена и качество и не опасно ли покупать холодный десерт. Можно ли сегодня найти качественный, безопасный и доступный пломбир "как в детстве", целое расследование провела программа "Главная тема" с Еленой Кот.
Под экспертизу попали:
- Итальянское мороженое со вкусом лесных ягод по цене 23 грн за 100 граммов
- Пломбир самый дешевый – по 11 грн за 100 граммов
- Популярный пломбир житомирской фабрики по 17 грн за 100 граммов
- Детский пломбир по 16 грн за 100 граммов
- Пломбир из сельского магазина без опознавательных знаков по 10 грн за 100 граммов
- Мороженое из популярных киосков на Крещатике по 30 грн за 100 граммов
- Популярный пломбир, который продают в торговых центрах шариками по 58 грн за 100 граммов
Мороженое проверяют на качество – сколько в нем молока и не заменили ли его каким-то дешевым сырьем. Также на безопасность – кишечную палочку, сальмонеллу, грибок, которые могут вызывать отравление.
Самый дешевый пломбир порадовал составом – он действительно изготовлен из молока и безопасен по составу. Так же и детский пломбир – безопасный и молочный.
Популярный житомирский пломбир нельзя называть пломбиром – там использован немолочный жир. Однако все это указано на этикетке, употреблять это мороженое безопасно.
В дешевом пломбире из сельмага нашли целый букет бактерий и грибок – это может привести к отравлению. Не лучше ситуация с мороженым с Крещатика – выявлена кишечная палочка. В самом дорогом мороженом всего 12% молочных жиров и также кишечная палочка. Итальянское мороженое – качественное и безопасное.
Ранее мы рассказывали, как выбрать безопасное и качественное мороженое, чтобы не отравиться.
А также предлагаем узнать сладкий гороскоп: какое вы мороженое по знаку зодиака.