Кишечная палочка и грибок – чем опасно дорогое мороженое

Из чего сегодня делают пломбир производители – соответствуют ли цена и качество и не опасно ли покупать холодный десерт. Можно ли сегодня найти качественный, безопасный и доступный пломбир "как в детстве", целое расследование провела программа "Главная тема" с Еленой Кот.

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Под экспертизу попали:

Итальянское мороженое со вкусом лесных ягод по цене 23 грн за 100 граммов

Пломбир самый дешевый – по 11 грн за 100 граммов

Популярный пломбир житомирской фабрики по 17 грн за 100 граммов

Детский пломбир по 16 грн за 100 граммов

Пломбир из сельского магазина без опознавательных знаков по 10 грн за 100 граммов

Мороженое из популярных киосков на Крещатике по 30 грн за 100 граммов

Популярный пломбир, который продают в торговых центрах шариками по 58 грн за 100 граммов

Мороженое проверяют на качество – сколько в нем молока и не заменили ли его каким-то дешевым сырьем. Также на безопасность – кишечную палочку, сальмонеллу, грибок, которые могут вызывать отравление.

Самый дешевый пломбир порадовал составом – он действительно изготовлен из молока и безопасен по составу. Так же и детский пломбир – безопасный и молочный.

Популярный житомирский пломбир нельзя называть пломбиром – там использован немолочный жир. Однако все это указано на этикетке, употреблять это мороженое безопасно.

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В дешевом пломбире из сельмага нашли целый букет бактерий и грибок – это может привести к отравлению. Не лучше ситуация с мороженым с Крещатика – выявлена кишечная палочка. В самом дорогом мороженом всего 12% молочных жиров и также кишечная палочка. Итальянское мороженое – качественное и безопасное.

Ранее мы рассказывали, как выбрать безопасное и качественное мороженое, чтобы не отравиться.

А также предлагаем узнать сладкий гороскоп: какое вы мороженое по знаку зодиака.