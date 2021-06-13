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Кишечная палочка и грибок – чем опасно дорогое мороженое

13 июня 2021 6:35

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

По результатам лабораторной проверки, самым качественным оказалось мороженое средней цены

Из чего сегодня делают пломбир производители – соответствуют ли цена и качество и не опасно ли покупать холодный десерт. Можно ли сегодня найти качественный, безопасный и доступный пломбир "как в детстве", целое расследование провела программа "Главная тема" с Еленой Кот.

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Под экспертизу попали:

  • Итальянское мороженое со вкусом лесных ягод по цене 23 грн за 100 граммов
  • Пломбир самый дешевый – по 11 грн за 100 граммов
  • Популярный пломбир житомирской фабрики по 17 грн за 100 граммов
  • Детский пломбир по 16 грн за 100 граммов
  • Пломбир из сельского магазина без опознавательных знаков по 10 грн за 100 граммов
  • Мороженое из популярных киосков на Крещатике по 30 грн за 100 граммов
  • Популярный пломбир, который продают в торговых центрах шариками по 58 грн за 100 граммов

Мороженое проверяют на качество – сколько в нем молока и не заменили ли его каким-то дешевым сырьем. Также на безопасность – кишечную палочку, сальмонеллу, грибок, которые могут вызывать отравление.

Самый дешевый пломбир порадовал составом – он действительно изготовлен из молока и безопасен по составу. Так же и детский пломбир – безопасный и молочный.

Популярный житомирский пломбир нельзя называть пломбиром – там использован немолочный жир. Однако все это указано на этикетке, употреблять это мороженое безопасно.

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В дешевом пломбире из сельмага нашли целый букет бактерий и грибок – это может привести к отравлению. Не лучше ситуация с мороженым с Крещатика – выявлена кишечная палочка. В самом дорогом мороженом всего 12% молочных жиров и также кишечная палочка. Итальянское мороженое – качественное и безопасное.

Ранее мы рассказывали, как выбрать безопасное и качественное мороженое, чтобы не отравиться.

А также предлагаем узнать сладкий гороскоп: какое вы мороженое по знаку зодиака.

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