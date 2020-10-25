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КИУ прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах

25 октября, 21:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Комитете избирателей назвали подсчет голосов самым сложным периодом дня голосования

Комитет избирателей Украины считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах может затянуться очень надолго, в частности из-за избирательной борьбы и несовершенства законодательства.

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Об этом сообщил на брифинге генеральный директор КИУ Алексей Кошель, передает "Укринформ".

"Нас сейчас ждет сложный период дня голосования – это процесс подсчета голосов, который может очень надолго затянуться из-за сложности избирательной борьбы, сложности избирательной системы и несовершенства избирательного законодательства", – считает Кошель.

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В КИУ также анонсировали на утро 26 октября пресс-конференцию, на которой сообщат об итогах наблюдения за днем ​​голосования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свободные местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что страна "навсегда свободна", но усталость от выборов в общества безгранична.

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