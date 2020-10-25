Усталость общества безгранична – Зеленский прокомментировал выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свободные местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что страна "навсегда свободна".

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Об этом глава страны написал в своем Telegram-канале.

"У нас всегда слишком много предвыборных эмоций. Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов в общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось! Хотим тишины и ... правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике", – написал Зеленский.

Также президент отметил, что молодежь часто игнорирует местные выборы, однако подчеркнул, что если те не голосуют, кто-то решит это за них.

"Мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов – все это и многое другое не в полномочиях Президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов", – добавил глава страны.

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Кроме того, Зеленский напомнил главные функции главы страны и местных властей.

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"Президент – это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие. Местная власть – это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - объяснил он.

Напомним, во время местных выборов украинцы ответили на пять вопросов от Зеленского. Стали известны первые результаты экзитполов.

Также мы рассказывали, что будет с результатами выборов в случае низкой явки.

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