Українська
$ 27,67
33,67
  1. Последние новости Украины

Кива нашел общее между проблемами Медведчука и х*ем (видео)

12 мая, 22:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нардеп и кандидат наук своеобразно прокомментировал брифинг Генпрокуратуры и СБУ о подозрении в госизмене однопартийцев

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который в апреле защитил диссертацию, сравнил брифинг генпрокурора и главы СБУ об объявлении подозрений его однопартийцам Виктору Медведчука и Тарасу Козаку с "х*ем на заборе".

Реклама

Об этом он заявил журналистам во время визита в Офис генпрокурора с однопартийцами, передают "Буквы".

"Брифинг... Нет, я брифинг слышал. Но дело все в том, что, послушайте... На заборе иногда "х*й" написано, но это не значит, что туда бабы бросаются. Вы поняли? Говорить можно все что угодно", – сказал Кива, отвечая на вопрос о вчерашнем брифинге.

В тренде
Не защитят ни маски, ни перчатки. Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19
Фото: YouTube, Евгений Комаровский

Напомним, генпрокур Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов на брифинге 11 мая сообщили, что народные депутаты от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак обвиняются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.

12 мая Медведчук пришел в Генпрокуратуру вместе с Ильей Кивой и Вадимом Рабиновичем.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета Шевченко
Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета ШевченкоУкраина
Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областей
Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областейУкраина
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУ
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУФинансы
На Украину движется новый циклон Kai: где испортится погода
На Украину движется новый циклон Kai: где испортится погодаУкраина
Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попой
Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попойУкраина
В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30
В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять