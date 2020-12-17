Клопотенко рассказал, как телефонный звонок спас ему жизнь

Мы узнали у кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, основательницы самого большого в Украине приюта для бездомных животных Александры Мезиновой и семейного врача Дмитрия Федчишина, какие звонки были решающими в их жизни и кто их самый важный контакт в телефонной книжке, кому они хотели бы иметь возможность позвонить всегда, невзирая на баланс номера.

Современный человек не представляет своей жизни без мобильного телефона. С каждым годом мы предъявляем все более высокие требования к качеству мобильного соединения, к территории покрытия, к скорости интернета. Но как бывает обидно, когда в самый нужный момент на телефоне заканчиваются деньги, а быстро пополнить мобильный не представляется возможным.

Поэтому недавно "Киевстар" запустил, без сомнения, очень востребованную услугу "Мы вместе". Она позволяет выбрать номер важного для вас абонента этого оператора и звонить ему безлимитно, даже если вы не пополняли счет и у вас нет минут для звонков внутри сети.

Какие разговоры – самые важные?

Уверены, что многие положительно оценят запуск этой услуги. Ведь бывает так, что телефонный звонок в прямом смысле слова может спасти жизнь.

О таком случае нам рассказал кулинарный эксперт, совладелец и бренд-шеф ресторана "100 років тому вперед", основатель проекта CultFood Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко

"Некоторые звонки могут в буквальном смысле слова спасти жизнь.

В моей жизни, наверное, один из самых важных звонков был из социологического центра, который проводил какой-то опрос. Названия центра я уже не вспомню. Я стоял на перекрестке, ждал светофор. Но, как только загорелся зеленый, у меня зазвонил телефон. Я решил сначала достать его, а уже потом переходить дорогу. Начал искать телефон, стоя на месте. Через несколько секунд нашел и уже собирался шагнуть на проезжую часть. И в этот самый момент прямо передо мной пролетела машина и врезалась в другую...

Я от неожиданности так и остался стоять на тротуаре. И подумал, что, если бы не тот телефонный звонок, если бы я начал переходить дорогу на несколько секунд раньше… Тот звонок спас мне жизнь", – рассказывает Евгений Клопотенко.

Основательница самого большого в Украине приюта для бездомных животных "Сириус" Александра Мезинова вспоминает, что не так давно ей удалось спасти приют от рейдерского захвата только благодаря мобильному телефону. И если бы в тот момент на телефоне не оказалось денег…

"С телефонными звонками у меня связана значительная часть работы и жизни. Я считала – в день у меня бывает до ста звонков. Без телефона я – как без рук. По телефону мы проводим предварительные собеседования с людьми, которые хотят взять животных из приюта. Эти собеседования очень долгие, бывает, по часу или дольше. Это очень важно для того, чтобы хоть немного понять человека, рассказать о характере будущего питомца, разузнать об условиях для животного. Потому что наш приют находится далеко за городом, а ехать за 50 километров, чтобы потом оказалось, что человек нам не подходит или что ему не подходят животные – это неправильно.

Александра Мезинова

Летом 2018 года у нас хотели забрать приют. Развернулась настоящая война. А я в это время была на международной конференции по вопросам зоозащиты. И, чтобы спасти наш приют, мне пришлось все вопросы решать по телефону. Я просто часами говорила с полицией, адвокатами, зоозащитниками, журналистами.

Но самым важным, я считаю, оказался звонок одному очень известному человеку. Именно благодаря ему удалось отвоевать приют, и сегодня мы по-прежнему имеем возможность спасать животных. Конечно, после него война не закончилась сразу. Эта история началась летом и длилась аж до Нового года. У нас более 3000 животных в приюте. Если бы его отобрали, это была бы катастрофа.

Когда я звонила этому человеку, просила о помощи, мне нужно было все подробно и детально объяснить, поскольку он ничего не знал о нашей ситуации. Это был очень долгий разговор, и мне было важно, чтобы связь не прервалась…", – вспоминает Александра Мезинова.

Кто он – самый важный человек в нашей жизни?

Александра Мезинова говорит, что это будет ее коллега – управляющая приютом.

"Раньше я бы сказала, что самые важные для меня люди – это мои родители. Но я уже, к сожалению, осталась без них. Поэтому сейчас это телефон управляющей приютом Ларисы. Она надежный соратник, надежный человек. Я должна быть на связи с приютом 24 часа в сутки. Ведь он находится далеко от Киева, далеко от цивилизации, можно сказать. Животные могут заболеть, против нас могут быть разные провокации, как, например, та в 2018 году. Кроме того, нас четыре раза поджигали. Поэтому мы должны быть на связи всегда", - говорит Александра Мезинова.

Семейный врач из Забужья Дмитрий Федчишин – один из тех, кто сегодня спасает людей. В период пандемии он должен постоянно находиться на связи с пациентами. Но самый близкий человек, с которым он всегда должен оставаться на связи, – это его жена.

Дмитрий Федчишин

"Для меня любой звонок важен. Я работаю в системе здравоохранения, и, если мне звонят, возможно, человек нуждается в помощи прямо сейчас. То есть бывают такие звонки, которые нельзя отложить или перенести на потом. Помощь должна быть своевременной. Поэтому мне нужно постоянно оставаться на связи.

Но что касается самого важного телефонного номера – для меня это телефон жены. У меня такая работа, которая требует много времени и сил. Гораздо больше, чем официальное рабочее время. И работа для меня очень важна. Мне хочется помогать людям, приносить пользу. Но при этом я не могу сказать, что семья для меня на втором месте. Нет, семья всегда должна быть на первом месте. Потому что это самые дорогие люди. Когда я далеко от жены и сына, я постоянно думаю о них и хочу быть уверенным, что у них все в порядке. Поэтому я должен всегда иметь возможность позвонить жене", – рассказывает Дмитрий Федчишин.

Напишите и вы в своих социальных сетях о самых важных телефонных разговорах или о близких людях, для звонков которым вы бы подключили эту услугу вместе с #Миразом. Поблагодарите важного вам человека, что он всегда на связи, чтобы помочь вам.

Как подключить услугу "Мы вместе"

Абоненты, которые пользуются предоплаченными тарифами (не контрактными), могут подключить услугу "Мы вместе", позвонив на короткий номер 535 или в приложении "Мой Киевстар".

Подключение услуги дополнительно не оплачивается. Звонки на выбранный номер будут безлимитными, даже если счет не пополнять долгое время. И подключенный номер можно изменить один раз в месяц.

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