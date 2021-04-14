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Когда можно делать другие прививки после COVID-вакцины? Ответили в Минздраве

14 апреля, 22:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нельзя вакцинироваться от COVID-19 в один день с другими прививками, плановые инъекции следует делать только через 28 дней после COVID-вакцины

Людям, которые вакцинировались от коронавируса, другие плановые инъекции следует делать только через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.

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Об этом говорится в сборнике о вакцинации против COVID-19, который выпустил Центр общественного здоровья.

Однако в случае, если появилась экстренная необходимость вакцинироваться против другой болезни, никаких интервалов выдерживать не нужно.

Как рассказали в ЦОЗ, вакцинироваться против COVID-19 можно только через 14 дней, если уже была прививка от другой болезни.

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В то же время вакцинация противопоказана в следующих случаях:

  • аллергия на любой из компонентов вакцины;
  • если была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;
  • лихорадка (температура выше 38°C).
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Напомним, за прошедшие сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 15 152 человека. При этом ни одной прививки не сделали в Черкасской области. Всего с начала кампании привито 403 553 человека.

Также "Сегодня" рассказывали, как можно записаться на вакцинацию от COVID-19. Это можно сделать тремя способами – по телефону, через сайт или приложение "Дія". Все подробности – читайте в нашем материале.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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