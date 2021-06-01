"Когда-то кто-то из вас будет здесь сидеть": к Разумкову в Раду пришли гости

В зале, где Разумков обычно встречается с депутатами, прошла встреча с маленькими украинцами

В Международный день защиты детей спикер Верховной Рады встретился с членами областного совета детей Киевской области. В парламент пригласили и маленьких украинцев. Он ответил на вопросы детей.

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Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Среди прочего они пообщались о лидерстве.

"Ты не можешь быть лидером без команды, поскольку тогда ты не сможешь проявить себя и не будет тех, кто будет помогать двигаться вперед. Лидерство – это инструмент. Важно понимать, зачем ты это делаешь, и каких результатов можешь достичь. Вы лидеры в своих школах. Возможно, когда-то кто-то из вас будет сидеть в этом зале на месте руководства парламента. Однако это зависит от вас, от того, как вы будете работать, и стремиться достичь своей цели", – сказал Разумков.

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Председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак со своей стороны добавил, что одним из главных элементов лидерства является саморазвитие.

"Благодаря ему вы сможете достичь успеха и сделать вклад в развитие нашей страны. Наша задача как государства дать вам равные и достойные возможности для саморазвития", – сказал он.

Разумков объяснил детям, что власть работает ради их будущего и чтобы они, когда вырастут, строили Украину и не искали лучшей судьбы в других странах.

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"Хочу пожелать здоровья и вам, и вашим родным и близким, ведь это самое ценное в жизни", – резюмировал спикер парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк говорил, что Украина обязана защитить своих детей от российских террористов.