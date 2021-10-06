Когда Украина вступит в НАТО и подробности нападения на журналистов в Киеве — главные новости за ночь

Украину ждут в Североатлантическом альянсе, а в Киеве напали на журналистов во время интервью

Украина нужна НАТО, а в Киеве журналисты разозлили главу правления Укрэксимбанка/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зрители в панике разбегались: во время светового шоу дроны начали падать на головы

Торговый центр в Чжэнчжоу решил привлечь внимание потенциальных покупателей ярким световым шоу с использованием беспилотников. Около 200 дронов должны были образовать название торгового центра, но неожиданно десятки из них вышли из строя и начали падать на головы зрителям, врезаться в здания и автомобили.

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Дроны падали зрителям на головы

Даже не завтра. Йенс Столтенберг рассказал, когда ждут Украину в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако "не завтра".

Завтра в НАТО Украину еще не ждут / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

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Отобрали камеры во время интервью: подробности нападения на журналистов в Киеве

В Киеве на журналистов "Схем" напали в государственном Укрэксимбанке. Они записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

В Киеве напали на журналистов и отобрали технику. Фото: коллаж "Сегодня".

Сенаторы предлагают выслать 300 российских дипломатов из США

В Соединенных Штатах Америки группа сенаторов призвала Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

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