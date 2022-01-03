Колеса поотрывало, а машины всмятку: в Николаеве в жутком ДТП погибли люди (фото)

В Николаеве ночью 3 января произошло ДТП, в котором погибли два человека. Еще одна пассажирка с травмами попала в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Подробности аварии
ДТП произошло около 00:30. На ул. Генерала Карпенко не разминулись BMW и Hyundai.
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По данным Novosti-N, на повороте дороги BMW занесло и он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Hyundai. После столкновения транспортных средств BMW въехал в дерево.
На фото с места происшествия видно, что автомобили получили серьезные механические повреждения. У Hyundai от столкновения поотрывало колеса.
Фото: Novosti-N
Что с пострадавшими
В результате аварии 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка этого же авто, женщина 38 лет, была доставлена в больницу.
Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.
Фото: полиция Николаевской области
Кого подозревает полиция
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких людей".
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. А также ищут свидетелей.
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