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Колеса поотрывало, а машины всмятку: в Николаеве в жутком ДТП погибли люди (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 января, 10:35
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Водитель и пассажирка погибли на месте происшествия, еще один человек травмирован
В Николаеве погибли два человека
В Николаеве погибли два человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве ночью 3 января произошло ДТП, в котором погибли два человека. Еще одна пассажирка с травмами попала в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

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Подробности аварии

ДТП произошло около 00:30. На ул. Генерала Карпенко не разминулись BMW и Hyundai.

По данным Novosti-N, на повороте дороги BMW занесло и он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Hyundai. После столкновения транспортных средств BMW въехал в дерево.

На фото с места происшествия видно, что автомобили получили серьезные механические повреждения. У Hyundai от столкновения поотрывало колеса.

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Фото: Novosti-N

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Что с пострадавшими

В результате аварии 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка этого же авто, женщина 38 лет, была доставлена в больницу.

Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.

Фото: полиция Николаевской области

Кого подозревает полиция

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких людей".

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. А также ищут свидетелей.

Раньше мы писали:

  • В Ровно 2 января пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. По предварительной информации, нарушитель является помощником экс-депутата областного совета.
  • В Киеве пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП – ему сообщили о подозрении.

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