Колеса повідривало, а машини розтрощило вщент: у Миколаєві в страшному ДТП загинули люди (фото)

В Миколаєві вночі 3 січня сталася ДТП, в якій загинули дві людини. Ще одна з травмами потрапила до лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.
Подробиці аварії
ДТП сталася близько 00:30. На вул. Генерала Карпенка не розминулися BMW та Hyundai.
Далі по темі
За даними Novosti-N, на повороті дороги BMW занесло і він зіткнувся з автомобілем Hyundai, що їхав у зустрічному напрямку. Після зіткнення транспортних засобів BMW в'їхав у дерево.
На фото з місця події видно, що автомобілі отримали значні механічні ушкодження. У Hyundai від зіткнення повідривало колеса.
Фото: Novosti-N
Що з постраждалими
У результаті автопригоди 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто, жінка 38 років, була доставлена до лікарні.
Водій та пасажир Hyundai не постраждали.
Фото: поліція Миколаївської області
Кого підозрює поліція
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. А також шукають свідків.
Раніше ми писали:
- У Рівному 2 січня п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. За попередньою інформацією, порушник є помічником ексдепутата обласної ради.
- У Києві п'яний водій збив дитину і втік з місця ДТП – йому повідомили про підозру.