Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини України

Колеса повідривало, а машини розтрощило вщент: у Миколаєві в страшному ДТП загинули люди (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 10:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водій та пасажирка загинули на місці події, ще одна людина травмована
В Миколаєві загинули дві людини
В Миколаєві загинули дві людини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Миколаєві вночі 3 січня сталася ДТП, в якій загинули дві людини. Ще одна з травмами потрапила до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Реклама

Подробиці аварії

ДТП сталася близько 00:30. На вул. Генерала Карпенка не розминулися BMW та Hyundai.

За даними Novosti-N, на повороті дороги BMW занесло і він зіткнувся з автомобілем Hyundai, що їхав у зустрічному напрямку. Після зіткнення транспортних засобів BMW в'їхав у дерево.

На фото з місця події видно, що автомобілі отримали значні механічні ушкодження. У Hyundai від зіткнення повідривало колеса.

Реклама

Фото: Novosti-N

Реклама

Що з постраждалими

У результаті автопригоди 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто, жінка 38 років, була доставлена до лікарні.

Водій та пасажир Hyundai не постраждали.

Фото: поліція Миколаївської області

Кого підозрює поліція

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. А також шукають свідків.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

29 414

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти