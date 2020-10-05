Концерт оказался важнее здоровья граждан: Степанов "отругал" власти Харькова

Харьков в последнее время ставит рекорды по количеству зараженных, а власти все равно проводят концерты

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге раскритиковал местную власть Харькова за проведенный на выходных концерт, где собрались тысячи людей – их подвергли опасности заражения коронавирусом. Он считает, что это сделано было в предвыборных целях.

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По его словам, за прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировано 446 новых случаев заражения коронавирусом, а в самом Харькове – 285. Он раскритиковал и простых украинцев, и чиновников за их отношение к карантинным правилам, особенно его удивило массовое скопление людей в Харькове на выходных.

"Например, концерт в Харькове, который был проведен 3 октября. То есть Харьков, который постоянно сейчас находится в антирейтингах, в антирекордах (практический каждый день антирекорд по коронавирусу)… Ну очень важно было для местной власти провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы, это же главное. Не здоровье и жизнь граждан, а главное – выборы. Потому обязательно нужно было провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю, увеличится ли оно или нет. Это такая логика у местной власти?" – сказал Степанов.

Министр напомнил политикам, что они своими действиями подвергают опасности людей, и сейчас каждый день количество больных увеличивается.

Как стало известно, по состоянию на утро 5 октября в Украине подтвердили 3774 новых случая заражения коронавирусом (230 236 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 33 украинцев (4430 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 1145 человек (101 252 с начала эпидемии). Напомним, с 5 октября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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