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Конкуренция с Маском и свой космодром: какие у Украины планы на космос

12 апреля, 21:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинские ракетостроители активно сотрудничают со США, Канадой и Евросоюзом

Государственное космическое агентство Украины вынашивает амбициозные планы – усилиться в космических запусках, построить собственный космодром и даже составить конкуренцию Илону Маску.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Павлина Василенко.

Видео: Сегодня

В одном из цехов "Южмаша" в Днепре собирают гордость украинского ракетостроения – космические ракеты-носители. Процесс этот непрерывный и длительный – чтобы собрать одну ракету, надо минимум полтора года.

Украина готовит для Канады ракеты "Циклон" – через несколько лет легкая ракета "Циклон-4М" взлетит с космодрома в Новой Шотландии.

"Циклон-4М" это для нас сейчас флагманский проект. Это именно тот сегмент рынка выведения космических аппаратов, который сейчас динамично начинает развиваться: низкие орбиты", – говорит начальник конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов КБ "Южное" и главный конструктор Максим Дегтярев.

Для этого украинского-канадского проекту разработали полностью новый двигатель.

"Он готов для установки на верхние ступени – хоть это "Циклон-4", хоть в "Циклон-4М" перспективный, хоть в какие-то еще. Он унифицированные", – объясняет директор завода по производству и испытаний ракетных двигателей объединения "Южмаш" Александр Баранов.

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Конструкторы конструкторского бюро "Южное" говорят, что запускать украинскую ракету будет выгоднее, чем SpaceX американского миллиардера и инноватора Илона Маска.

"В некоторых моментах будет пересечение, будет незначительная конкуренция", – говорит Дегтярев.

Сам Маск тоже уважает украинскую ракету.

"Кроме той ракеты, которую сделал я, лучшая ракета – это "Зенит", – как-то сказал он.

"Зенит" – еще одна украинская визитка. Ее собирали вместе с Россией, но после 2014 года Украина прекратила любое сотрудничество с агрессором. За это время ракетостроители нашли замену российским деталям и теперь только ждут заказов.

"Такая ракета не может умереть, поэтому я считаю "Зенит" – как птица Феникс, он возродится", – уверен Баранов.

Также в Украине производят двигатель четвертой степени для ракеты Vega Европейского космического агентства, которая выводит спутники на орбиту.

"Аналогов нет в мире! Около миллиона евро вот этот двигатель стоит", – добавляет Баранов.

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С 2008 года Украина заменила россиян в проекте Antares, который доставляет грузы на Международную космическую станцию. На "Южмаше" производят первую ступень для космического грузовика.

Перед отправкой все детали проходят рентген и испытания огнем. Но, кроме мер безопасности, на заводе придерживаются и неписаных правил.

"Бриться нельзя перед проведением огневых испытаний двигателей. Там где проводятся огневые испытания, в момент пуска женщин нет и быть не может", – перечисляет суеверия ракетостроителей Баранов.

В планах Государственного космического агентства построить в Украине и собственный космодром. Каким он будет и где будет располагаться, возможно, станет известно через несколько месяцев, когда утвердят новую пятилетнюю космическую программу. Без нее Украина живет уже три года.

Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. К 60-летию первого исторического полета человека в космос "Сегодня" рассказывает об украинском "следе" во Вселенной: 6 историй об ученых, конструкторах и космонавтах, чье происхождение, жизнь или работа были связаны с Украиной.

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Источник: Сегодня

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