Конкуренція з Маском і свій космодром: які у України плани на космос

Державне космічне агентство України виношує амбітні плани – посилитися в космічних запусках, побудувати власний космодром і навіть скласти конкуренцію Ілону Маску.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Павліна Василенко.

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В одному з цехів "Південмашу" в Дніпрі збирають гордість українського ракетобудування – космічні ракети-носії. Процес цей безперервний і тривалий – щоб зібрати одну ракету, треба мінімум півтора року.

Україна готує для Канади ракети "Циклон" – за кілька років легка ракета "Циклон-4М" злетить з космодрому в Новій Шотландії.

"Циклон-4М" це для нас зараз флагманський проєкт. Це саме той сегмент ринку виведення космічних апаратів, який зараз динамічно починає розвиватися: низькі орбіти", – каже начальник конструкторського бюро з системного проектування ракет і ракетних комплексів КБ "Південне" і головний конструктор Максим Дегтярьов.

Для цього українсько-канадського проекту розробили повністю новий двигун.

"Він готовий для установки на верхні щаблі – хоч це "Циклон-4", хоч в "Циклон-4М" перспективний, хоч в якісь ще. Він уніфікований", – пояснює директор заводу з виробництва і випробувань ракетних двигунів об'єднання "Південмаш" Олександр Баранов.

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Конструктори конструкторського бюро "Південне" кажуть, що запускати українську ракету буде вигідніше, ніж SpaceX американського мільярдера та інноватора Ілон Ілона Маска.

"У деяких моментах буде перетин, буде незначна конкуренція", – каже Дегтярьов.

Сам Маск теж поважає українську ракету.

"Крім тої ракети, яку зробив я, найкраща ракета – це "Зеніт", – якось сказав він.

"Зеніт" – ще одна українська візитка. Її збирали разом з Росією, але після 2014 року Україна припинила будь-яку співпрацю з агресором. За цей час ракетобудівники знайшли заміну російським деталей і тепер тільки чекають на замовлення.

"Така ракета не може померти, тому я вважаю "Зеніт" – як птах Фенікс, він відродиться", – упевнений Баранов.

Також в Україні виробляють двигун четвертого ступеня для ракети Vega Європейського космічного агентства, яка виводить супутники на орбіту.

"Аналогів немає в світі! Близько мільйона євро ось цей двигун стоїть", – додає Баранов.

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З 2008 року Україна замінила росіян в проекті Antares, який доставляє вантажі на Міжнародну космічну станцію. На "Південмаші" виробляють перший ступінь для космічної вантажівки.

Перед відправкою всі деталі проходять рентген і випробування вогнем. Але, крім заходів безпеки, на заводі дотримуються і неписаних правил.

"Голитися не можна перед проведенням вогневих випробувань двигунів. Там де проводяться вогневі випробування, в момент пуску жінок немає і бути не може", – перераховує забобони ракетобудівників Баранов.

У планах Державного космічного агентства побудувати в Україні й власний космодром. Яким він буде і де розташовуватиметься, можливо, стане відомо через кілька місяців, коли затвердять нову п'ятирічну космічну програму. Без неї Україна живе вже три роки.

Як відомо, 12 квітня відзначається День космонавтики. До 60-річчя першого історичного польоту людини в космос "Сьогодні" розповідає про український "слід" у Всесвіті: 6 історій про вчених, конструкторів і космонавтів, чиє походження, життя або робота були пов'язані з Україною.

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