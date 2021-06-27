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Коронавирус сбавляет темпы? Количество новых случаев за сутки уменьшилось

27 июня 2021 8:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Распространение COVID-19 в Украине замедлилось, за последние сутки выявили 450 новых случаев инфицирования

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Коллаж: Reuters/Pixabay

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Коллаж: Reuters/Pixabay

В Украине за последние сутки выявили 450 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 306 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 233 996 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 17 украинцев (всего – 52 286). Вылечить удалось 2 163 069 инфицированных (1097 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что коронавирус "Дельта" проник в Украину из одной из семи стран. Совет нацбезопасности установил три меры противостояния мутировавшей инфекции.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отсрочат, поскольку это очень большой объем.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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