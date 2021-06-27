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Коронавірус збавляє темпи? Кількість нових випадків за добу зменшилася

27 червня 2021 8:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Поширення COVID-19 в Україні сповільнилося, за останню добу виявили 450 нових випадків інфікування

Колаж: Reuters/Pixabay

Колаж: Reuters/Pixabay

В Україні за останню добу виявили 450 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 306 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 233 996 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 17 українців (всього – 52 286). Вилікувати вдалося 2 163 069 інфікованих (1097 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що коронавірус "Дельта" проник в Україну з однієї з семи країн. Рада нацбезпеки встановила три заходи протистояння інфекції, що мутувала.

Також нагадаємо, в липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі поставки вакцин відтермінують, оскільки це дуже великий обсяг.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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