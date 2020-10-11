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Коронавирус в рядах ВСУ: десятки заболевших за сутки

11 октября, 12:18

Мария Журенко Мария Журенко

За последнии 24 часа 14 военных попали в больницы с COVID-19

В рядах украинской армии за минувшие сутки, 9 октября, зафиксировали 63 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что сейчас в ВСУ болеют 915 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2806 человек, летальных случаев – 11. На изоляции находятся 492 человека.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Сообщается, что из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В свою очередь на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 49 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4768 новых больных COVID-19.

Так, в Киеве за прошедшие сутки у 481 человека обнаружили коронавирусную инфекцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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