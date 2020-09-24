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Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за сутки

24 сентября, 08:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число заразившихся в стране уже приближается к 189 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 3 372 новых случая инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 188 106 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 52 украинца (всего – 3 757). Вылечить от COVID-19 удалось 83 458 инфицированных (1 788 – за последние сутки, это рекордный показатель).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас болеют COVID-19 100 891 человек. За сутки это число увеличилось на 1 532.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

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Также напомним, Минздрав уточнил, кого обязательно нужно госпитализировать при COVID-19.

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Кроме того, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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