Коронавирус. Украина установила новый "рекорд"

Каждый день в стране фиксируют тысячи заболевших

В Украине за последние сутки, 2 октября, обнаружили 4661 новый случай инфицирования коронавирусом. Это – самое большое число заболевших за сутки за все время эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 222 322 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 92 украинца (всего – 4353). Вылечить от COVID-19 удалось 98 737 инфицированных (2146 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны коронавируса.

Также напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

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Где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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