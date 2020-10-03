Українська
$ 28,33
33,33
  1. Последние новости Украины

Коронавирус. Украина установила новый "рекорд"

3 октября, 08:56

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Каждый день в стране фиксируют тысячи заболевших

В Украине за последние сутки, 2 октября, обнаружили 4661 новый случай инфицирования коронавирусом. Это – самое большое число заболевших за сутки за все время эпидемии.

Реклама

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 222 322 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 92 украинца (всего – 4353). Вылечить от COVID-19 удалось 98 737 инфицированных (2146 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны коронавируса.

Также напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

В тренде
На смену теплу придет мокрый снег: какую погоду обещают синоптики в октябре

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

Реклама

Где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина инфекция заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – Забродский
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – ЗабродскийУкраина
"Спасибо всем за такие слова": Маша Фокина отреагировала на увольнение дедушкиУкраина
Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26
Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26Украина
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий факторУкраина
Новый
Новый "рекорд". В Украине за сутки выявили 4633 случая COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять