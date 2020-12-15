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Коронавирус в Украине притормозил: онлайн-брифинг Минздрава

15 декабря, 09:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошедшие сутки в Украине выздоровевших почти в два раза больше, чем новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 15 декабря в Украине подтвердили 8416 новых случаев заражения коронавирусом (909 082 с начала эпидемии). За понедельник умерли 233 украинца (15 480 с начала эпидемии), а выздоровели 16 150 человек (522 868 с начала эпидемии). Отметим, что динамика распространения болезни стабилизировалась и вместо 15-16 тысяч больных в сутки – уже меньше 10 тысяч.

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Отметим, что за прошедшую неделю было больше выздоровевших, чем новых больных (такого уже давно не было). Больше можно узнать в наших коронавирусных итогах за неделю.

Напомним, правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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