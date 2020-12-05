Коронавирус в Украине: выздоровело значительно больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 13 825 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 801 716 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 266 украинцев (всего – 13 421). Вылечить удалось 412 533 инфицированных (14 724 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что ВОЗ может включить вакцину производства Pfizer и BioNTech в список препаратов для применения в экстренных случаях при коронавирусе.

Реклама

Также напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен. Определение даты будет зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, а именно занятости коек в больницах.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама