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Коронавирус в ВСУ: более сотни заболевших за сутки

24 октября, 14:11

Мария Журенко Мария Журенко

На изоляции находятся 357 военнослужащих

В рядах украинской армии за минувшие сутки, 23 октября, зафиксировали 131 новый случай коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что сейчас в ВСУ болеют 1317 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3608 человек, летальных случаев – 14. На изоляции находятся 357 человек.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Отмечается, что из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В свою очередь на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 94 человека.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

ВСУ коронавирус пандемия
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