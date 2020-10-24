Коронавирус в ВСУ: более сотни заболевших за сутки

В рядах украинской армии за минувшие сутки, 23 октября, зафиксировали 131 новый случай коронавируса.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что сейчас в ВСУ болеют 1317 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3608 человек, летальных случаев – 14. На изоляции находятся 357 человек.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Отмечается, что из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
В свою очередь на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 94 человека.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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