Коронавирус в ВСУ: более сотни заболевших за сутки

В рядах украинской армии за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировали 121 новый случай коронавируса.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что сейчас в ВСУ болеют 2444 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5401 человек, летальных случаев – 23. На изоляции находятся 348 человек.
Отмечается, что из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
В свою очередь на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 100 человек.
В Украине за последние сутки обнаружили 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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