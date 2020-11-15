Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 10 681 новый случай

В Украине за последние сутки обнаружили 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего инфекцию подтвердили у 535 857 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 95 украинцев (всего — 9 603). Вылечить удалось 241 444 инфицированных (2 633 — за последние сутки).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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