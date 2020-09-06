Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели десятки военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 5 сентября, коронавирусную инфекцию диагностировали у 37 человек. Откуда эти военнослужащие – рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.
Сейчас COVID-19 болеют 638 украинских военных. Вылечить от опасной инфекции в рядах ВСУ удалось 1303 человек. С начала эпидемии от коронавируса скончались шестеро военнослужащих.
Шестерых новых заболевших лечат в учреждениях здравоохранения:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – двое военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – один военнослужащий;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – трое военнослужащих.
Еще 31 больного лечат дома, но под наблюдением медицинской службы:
- Киевская область – 18 военнослужащих и один работник ВСУ;
- Львовская область – 9 военнослужащих и один работник ВСУ;
- Закарпатская область – один военнослужащий;
- Харьковская область – один военнослужащий.
Состояние военных медики оценивают как удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.
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