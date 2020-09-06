Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели десятки военных

Сейчас в рядах украинских военных COVID-19 болеют более 600 человек

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 5 сентября, коронавирусную инфекцию диагностировали у 37 человек. Откуда эти военнослужащие – рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

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Сейчас COVID-19 болеют 638 украинских военных. Вылечить от опасной инфекции в рядах ВСУ удалось 1303 человек. С начала эпидемии от коронавируса скончались шестеро военнослужащих.

Шестерых новых заболевших лечат в учреждениях здравоохранения:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – двое военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – один военнослужащий;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – трое военнослужащих.

Еще 31 больного лечат дома, но под наблюдением медицинской службы:

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Киевская область – 18 военнослужащих и один работник ВСУ;

Львовская область – 9 военнослужащих и один работник ВСУ;

Закарпатская область – один военнослужащий;

Харьковская область – один военнослужащий.

Состояние военных медики оценивают как удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.

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Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины.

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