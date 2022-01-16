Красная площадь и #ilovemoscow: абмассадор страницы Украины в Instagram попала в скандал

Фотоблогер опубликовала на своей странице в Instagram "ностальгирующее" фото столицы России

Фотоблог загрузила снимок московского храма в соцсеть/Фото: Instagram/_ksu_erm_, коллаж: "Сегодня"

Фотоблогер, которая является фотоамбассадором официальной страницы Украины в Instagram, опубликовала на своем аккаунте в соцсети публикацию-ностальгию о Москве. Свой пост она дополнила хештегом "ilovemoscow".

Соответствующее фото появилось на странице посольства в Instagram.

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Подробности

Фотоблогер и амбассадор украинского аккаунта в Instagram @ukraine.ua опубликовала снимок храма Василия Блаженного в Москве на своей странице в соцсети. В публикации она написала хэштег "ilovemoscow". По состоянию на сейчас снимка на странице нет. Стоит отметить, что свой аккаунт она ведет исключительно на английском и русском языках.

Страница Украины в Instagram

Официальная страница Украины в Instagram появились в 2021 году. Ее можно найти по никнейму @ukraine.ua. Страница ведется на английском языке, чтобы продвигать положительный имидж Украины среди иностранной аудитории.

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"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", — заявили в МИД.