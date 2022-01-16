Красная площадь и #ilovemoscow: абмассадор страницы Украины в Instagram попала в скандал

Фотоблогер, которая является фотоамбассадором официальной страницы Украины в Instagram, опубликовала на своем аккаунте в соцсети публикацию-ностальгию о Москве. Свой пост она дополнила хештегом "ilovemoscow".
Соответствующее фото появилось на странице посольства в Instagram.
Подробности
Фотоблогер и амбассадор украинского аккаунта в Instagram @ukraine.ua опубликовала снимок храма Василия Блаженного в Москве на своей странице в соцсети. В публикации она написала хэштег "ilovemoscow". По состоянию на сейчас снимка на странице нет. Стоит отметить, что свой аккаунт она ведет исключительно на английском и русском языках.
Далее по теме
Страница Украины в Instagram
Официальная страница Украины в Instagram появились в 2021 году. Ее можно найти по никнейму @ukraine.ua. Страница ведется на английском языке, чтобы продвигать положительный имидж Украины среди иностранной аудитории.
"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", — заявили в МИД.
С контента страницы можно узнать о культурных событиях и фестивалях, популярных туристических местах, возможностях, инновациях, Украине в целом и ее гражданах.
Читайте также
- Во Львове мужчину выгнали из караоке. Он возмутился из-за русских песен.
- В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за украинского языка.