Красные повязки. Диверсанты РФ могут быть на улицах городов Украины

Полиция призывает граждан сообщать обо всех подозрительных людях, которых могли заметить на улицах украинских городов. Как предупреждает Нацполиция, диверсанты могут быть повсюду.
"В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде. Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять особое внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", – говорится в сообщении полиции.
Также людей просят не надевать в эти дни элементы камуфляжа и вещи камуфляжной расцветки. С таким же призывом к гражданам обратился мэр Львова Андрей Садовой.
"Люди в камуфляжной форме с красной лентой могут быть диверсантами. Если зафиксировали лиц с подозрительным поведением — сразу сообщайте на 102. Будьте бдительны и осторожны!" — призвал Садовой.
Мобилизация ветеранов полиции
Ветеранам органов внутренних дел будут выдавать оружие представители Национальной полиции.
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