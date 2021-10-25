Красных все больше: в Украине обновили карантинные зоны

В желтой зоне находятся всего четыре области, а в оранжевой – 14 регионов и Киев

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто попал в красную зону?

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Кто находится в оранжевой зоне карантина?

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Сумская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Желтая зона карантина в Украине

Полтавская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Винницкая область

В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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