Красных все больше: в Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кто попал в красную зону?
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Сумская область
- Херсонская область
Кто находится в оранжевой зоне карантина?
- Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Желтая зона карантина в Украине
- Полтавская область
- Кировоградская область
- Закарпатская область
- Винницкая область
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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