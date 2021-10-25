"Червоних" все більше: в Україні оновили карантинні зони

Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.
Про це свідчать дані МОЗ.
Хто потрапив у "червону зону"?
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Сумська область
- Херсонська область
Хто перебуває у "помаранчевій зоні" карантину?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
"Жовта зона" карантину в Україні
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Вінницька область
Статистика коронавірусу на сьогоднішній день
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.
На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
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