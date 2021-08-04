Криминальные истории аэропорта "Борисполь": китайский "мясник", украденные телефоны из багажа и минирование

Аэропорт дважды минировали за последние полгода / Фото: Нацполиция, Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

После послабления карантина международный аэропорт "Борисполь" стал похож на настоящий муравейник. Тут всегда многолюдно, особенно много пассажиров сейчас – в сезон отпусков. Криминал, естественно, не дремлет.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные криминальные истории, которые происходили в аэропорту за последние полгода.

За правопорядком "воздушных ворот" страны следят полицейские отделения полиции №1 (аэропорт Борисполь) Бориспольского управления полиции.

Аэропорт минировали дважды

Как рассказали нам в полиции Киевской области, за полгода аэропорт "Борисполь" пережил два тревожных сообщения о минировании. Благо, во время проверок, подозрительных предметов обнаружено не было. Терминал работу не прекращал – функционировал в штатном режиме.

"В случае поступления сообщений о минировании аэропорта или воздушных суден, работники взрывотехнической службы совместно с полицией и службой авиационной безопасности проводят соответствующие мероприятия по обследованию территории аэропорта. Это и было выполнено во время двух сообщений о минировании", – рассказали сайту "Сегодня" в Бориспольском управлении полиции.

Аэропорт дважды минировали

Воруют дороги вещи

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Бывает неспокойно и внутри аэропорта, хотя сотрудники полиции круглосуточно дежурят на территории терминала.

"С начала 2021 года в дежурную часть отделения полиции №1 поступило 27 заявлений и сообщений, по которым возбуждены уголовные производства по ст. 185 (Кража). В основном это сообщения о кражах личных вещей пассажиров, таких как: часы, мобильные телефоны, денежные средства", – рассказывают в полиции Киевской области.

В конце мая в отделение полиции № 1 (аэропорт Борисполь) обратился гражданин Украины, который прилетел самолетом рейса "Дубаи – Киев" и сообщил, что с его багажа исчезли два мобильных телефона Apple iPhone.

Проведенным досудебным расследованием установлено, что процесс разгрузки багажа пассажиров в аэропорту "Борисполь" происходит согласно технологическому процессу, без нарушений и под контролем работников аэропорта, как визуально, так и путем проведения съемки видеорегистратором.

"Правоохранителями были просмотрены видеозаписи обслуживание багажа пассажиров, прибывших рейса "Дубаи-Киев", факт кражи из багажа гражданина Украины мобильных телефонов своего подтверждения не нашел. Следствием было установлено, что кража была совершена не на территории Украины", – отмечают в полиции области.

Резня между китайцами

На территории аэропорта пришлось дважды задерживать злоумышленников, которые пытались покинуть территорию страны.

История, которая произошла в начале апреля, больше похожа на сюжет фильма ужасов. В полицию поступил вызов из местной больницы о том, что к ним привезли мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными ранениями.

Как выяснили полицейские, двое граждан КНР проживали и работали в городе Борисполь. Они снимали помещение, где изготавливали полуфабрикаты и были партнерами по бизнесу.

"В результате конфликта, который возник в момент распределения денег, один из партнеров схватил нож для рубки мяса и нанес тяжелые телесные повреждения другому. В результате ссоры 31-летний мужчина получил травматическую ампутацию трех пальцев левой и одного пальца правой кисти, а также множественные раны ног и головы. Злоумышленник бросил коллегу, который истекал кровью, собрал свои вещи в чемодан и скрылся в неизвестном направлении", – рассказывают в полиции Киевской области.

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Полицейские задержали китайского "мясника" только утром, на территории международного аэропорта "Борисполь". Он пытался покинуть территорию Украины.

Конфликт возник в момент распределения денег / Фото: Нацполиция

Через переводчика мужчина признался в содеянном и рассказал, где спрятал нож, а также место, где оставил автомобиль, на котором скрылся. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Обокрал мальчика и хотел удрать

В конце июля сотрудникам полиции Борисполя пришла ориентировка на 30-летнего мужчину, который на территории Винницкой области ограбил несовершеннолетнего. Он украл у 14-летнего мальчика велосипед стоимостью 33 тысяч гривен.

"На поиски вора был ориентирован личный состав полиции аэропорта. В терминале "D" обнаружили разыскиваемого мужчину, который пытался пересечь границу Украины. Полицейские совместно с сотрудниками погранслужбы задержали грабителя и передали его инициаторам розыска", – отмечают в полиции Киевской области.

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Там добавляют, что за грабеж мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Украл у школьника велосипед за 33 тысяч гривен / Фото: Нацполиция

Напомним, в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

Кроме того, в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили вместимость уже имеющихся рейсов.