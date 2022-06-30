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Кристоф Гойсген: Мы должны четко заявить, что Россия блокирует возможность Украины экспортировать свое зерно

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 июня, 17:46
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Эксперт отметил, что некоторые страны верят российской пропаганде о том, что якобы санкции против РФ препятствуют экспорту украинского зерна
Кристоф Гойсген подчеркнул, что это Россия, а не санкции Запада, препятствует экспорту зерна из Украины / Фото: ua.news, pixabay. Коллаж: Сегодня
Кристоф Гойсген подчеркнул, что это Россия, а не санкции Запада, препятствует экспорту зерна из Украины / Фото: ua.news, pixabay. Коллаж: Сегодня

Россия пытается переложить на Запад ответственность за собственные действия, которые делают невозможным экспорт зерна из Украины через морские порты.

Об этом сказал глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Гойсген отметил, что есть некоторые страны, которые верят российской пропаганде о том, что санкции против России якобы препятствуют экспорту зерна из Украины.

"Они соглашаются с российским нарративом о необходимости обеспечения продовольствием мира, а это невозможно из-за санкций, введенных Западом. Это одна вещь, в которую многие верят", – сказал он.

Кристоф Гойсген отметил необходимость бороться с этим нарративом.

"Мы должны четко заявить, что именно Россия блокирует возможности Украины экспортировать свое зерно", – сказал он.

Глава Мюнхенской конференции безопасности отметил, что работает над тем, чтобы донести до общественности, что России можно и нужно противостоять.

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"Мы способны противостоять России и мы и дальше будем присылать оружие Украине, будем бороться за свободу, в том числе за свою, за независимость Украины и за нашу независимость от энергоресурсов России", – сказал он.

Кристоф Гойсген подчеркнул, что у России нет шансов на победу.

"Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов. Мы уверены, что Россия потерпит поражение", – резюмировал Кристоф Гойсген.

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