Кризис в НБУ. С недовольными сотрудниками встретился Зеленский

У сотрудников НБУ была возможность донести свою позицию президенту при личной встрече. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой Департамента лицензирования НБУ после их заявления о том, что они увольняются из-за несогласия с политикой нынешнего руководства регулятора. Как сообщил глава Департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз, Зеленскому подробно объяснили позицию сотрудников.

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Об этом он сообщил в интервью "НВ Бизнес".

По его словам, президент уделил им довольно много времени и у них была "возможность донести свою позицию на личной встрече".

"Президент дал нам возможность от первого лица объяснить, почему мы приняли такое решение, почему мы выбрали такую коммуникацию. Мои выводы. Во-первых, он очень хорошо осведомлен, понимает ситуацию. Во-вторых, я могу сказать, он был довольно заинтересован услышать наше видение. Поэтому у меня и моих коллег сложилось положительное впечатление от встречи с президентом", – говорит Бевз.

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Также глава департамента отметил, что было неформальное общение с МВФ из-за возникшей ситуации.

"У нас были неофициальные коммуникации с сотрудниками МВФ, в ходе которых мы тоже озвучили свою позицию. Мы подробно объяснили, почему мы считаем, что должны уйти", - сказал он.

Ранее мы писали, что команда руководителей Департамента лицензирования, которая решила уволиться из НБУ, попросила о переносе даты увольнения – до 1 сентября 2021 года.

Заявление об увольнении не подал еще руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который публично заявил о намерении уволиться 30 июня.