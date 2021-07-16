Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

Кризис в НБУ. С недовольными сотрудниками встретился Зеленский

16 июля 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Из НБУ решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования

У сотрудников НБУ была возможность донести свою позицию президенту при личной встрече. Коллаж "Сегодня"

У сотрудников НБУ была возможность донести свою позицию президенту при личной встрече. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой Департамента лицензирования НБУ после их заявления о том, что они увольняются из-за несогласия с политикой нынешнего руководства регулятора. Как сообщил глава Департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз, Зеленскому подробно объяснили позицию сотрудников.

Реклама

Об этом он сообщил в интервью "НВ Бизнес".

По его словам, президент уделил им довольно много времени и у них была "возможность донести свою позицию на личной встрече".

"Президент дал нам возможность от первого лица объяснить, почему мы приняли такое решение, почему мы выбрали такую коммуникацию. Мои выводы. Во-первых, он очень хорошо осведомлен, понимает ситуацию. Во-вторых, я могу сказать, он был довольно заинтересован услышать наше видение. Поэтому у меня и моих коллег сложилось положительное впечатление от встречи с президентом", – говорит Бевз.

Читайте также: Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ

Реклама

Также глава департамента отметил, что было неформальное общение с МВФ из-за возникшей ситуации.

В тренде
"К троим есть вопросы": Разумков намекнул на увольнения в Кабмине
У некоторых министров осенью могут быть проблемы. Коллаж "Сегодня"

"У нас были неофициальные коммуникации с сотрудниками МВФ, в ходе которых мы тоже озвучили свою позицию. Мы подробно объяснили, почему мы считаем, что должны уйти", - сказал он.

Ранее мы писали, что команда руководителей Департамента лицензирования, которая решила уволиться из НБУ, попросила о переносе даты увольнения – до 1 сентября 2021 года.

Заявление об увольнении не подал еще руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который публично заявил о намерении уволиться 30 июня.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят –
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"Украина
Аваков пойдет в мэры Харькова? В
Аваков пойдет в мэры Харькова? В "Слуге народа" готовы поддержать экс-министраУкраина
Борьба с
Борьба с "тенью" в разгаре: к кому придут с проверками в ближайшее времяБизнес
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять