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Криза в НБУ. З незадоволеними співробітниками зустрівся Зеленський

16 липня 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З НБУ вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування

У співробітників НБУ була можливість донести свою позицію президенту під час особистої зустрічі. Колаж "Сегодня"

У співробітників НБУ була можливість донести свою позицію президенту під час особистої зустрічі. Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою Департаменту ліцензування НБУ після їх заяви про те, що вони звільняються через незгоду з політикою нинішнього керівництва регулятора. Як повідомив глава Департаменту ліцензування Національного банку України Олександр Бевз, Зеленському докладно пояснили позицію співробітників.

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Про це він повідомив в інтерв'ю "НВ Бізнес".

За його словами, президент приділив їм досить багато часу і у них була "можливість донести свою позицію на особистій зустрічі".

"Президент дав нам можливість від першої особи пояснити, чому ми прийняли таке рішення, чому ми вибрали таку комунікацію. Мої висновки. По-перше, він дуже добре обізнаний, розуміє ситуацію. По-друге, я можу сказати, він був досить зацікавлений почути наше бачення. Тому у мене і моїх колег склалося позитивне враження від зустрічі з президентом", – говорить Бевз.

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Також глава департаменту зазначив, що було неформальне спілкування з МВФ через ситуацію, яка виникла.

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"У нас були неофіційні комунікації зі співробітниками МВФ, у ході яких ми теж озвучили свою позицію. Ми докладно пояснили, чому ми вважаємо, що повинні піти", – сказав він.

Раніше ми писали, що команда керівників Департаменту ліцензування, яка вирішила звільнитися з НБУ, попросила про перенесення дати звільнення – до 1 вересня 2021 року.

Заяву про звільнення не подав ще керівник Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, який публічно заявив про намір звільнитися 30 червня.

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