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Крушение сухогруза с украинцами в Турции: число погибших возросло

18 января, 02:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спасатели пытаются добраться до двух моряков на скалах

В ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции найдены тела еще двух погибших в результате крушения сухогруза Arvin.

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Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, передает Anadolu.

Гражданство погибших пока не сообщается.

Еще два члена затонувшего сухогруза замечены без движения на скалах и спасатели пытаются добраться к ним по суше, но пока неизвестно, живы ли они.

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Ранее сообщалось о спасении шести членов экипажа затонувшего из-за шторма сухогруза, который шел под флагом Палау, в том числе пятерых украинцев.

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Всего на борту сухогруза находилось 12 человек – десять граждан Украины и двое россиян.

Напомним, девушка одного из спасенных после крушения у берегов турецкой провинции Айдын украинских моряков одессита Владислав Затерки рассказала о его сообщении во время шторма, в результате которого затонул сухогруз.

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Турция крушение шторм моряки жертвы Черное море сухогруз
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