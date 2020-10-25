Кто победил на выборах мэра в Черкассах – результаты экзитпола

Украинцы отдали свой голос и рассказали, кого они выбрали

В Украине состоялось голосование на местных выборах. Согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", на выборах мэра Черкасс побеждает действующий городской голова Анатолий Бондаренко.

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Согласно данным опроса черкасчан на выходе с избирательных участков, на выборах мэра наибольшее число голосов набрал Анатолий Бондаренко. По предварительным данным, у него 32,66%. Напомним, в мэры Черкасс баллотировались 13 кандидатов.

Его конкуренты набрали такое количество голосов:

Виктор Евпак ("Голос") – 19,84%;

Виталий Ильченко ("Слуга народа") – 17,80%;

Владислав Пустовар ("Черкасчане") – 5,95%;

Сергей Кудактин ("Европейская солидарность") – 5,86%;

Отметим, что официальные результаты выборов объявит Центральная избирательная комиссия, но, как правило, они не сильно отличаются от данных экзитпола.

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В рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев. Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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