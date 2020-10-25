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Экзитпол онлайн: где смотреть прямую трансляцию объявления результатов

25 октября, 13:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Канал «Украина 24» будет транслировать результаты экзитполов в прямом эфире

В Украине 25 октября проходят местные выборы. Сегодня в 20:00 будут объявлены результаты экзитпола.

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Совместно с телеканалом "Украина 24" студия Савика Шустера заказала независимые экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах. Зрители узнают данные опросов после закрытия участков.

Начало спецэфира – в 19:30.

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Экзитпол онлайн: где смотреть прямую трансляцию объявления результатов

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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