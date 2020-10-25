Канал «Украина 24» будет транслировать результаты экзитполов в прямом эфире

В Украине 25 октября проходят местные выборы. Сегодня в 20:00 будут объявлены результаты экзитпола.

Реклама

Совместно с телеканалом "Украина 24" студия Савика Шустера заказала независимые экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах. Зрители узнают данные опросов после закрытия участков.

Начало спецэфира – в 19:30.

В тренде Экзитпол онлайн: где смотреть прямую трансляцию объявления результатов

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама