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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кто счастливее – украинцы или казахстанцы? Социологи сравнили жизнь в двух странах

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 октября, 06:00
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Счастье для украинцев и казахстанцев состоит из разных паззлов – для нас важны ощущение мира и безопасности плюс интересная работа и путешествия, для жителей Казахстана – семья и здоровье родных
Кто счастливее - украинцы или казахи
Кто счастливее - украинцы или казахи / Фото: Коллаж: Сегодня

73% казахстанцев считают себя счастливыми, в то время как среди украинцев таких 47%.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Украинская технологическая исследовательская компания Gradus Research открыла свой первый международный проект – Gradus Kazakhstan. Он запущен вместе с казахстанской компанией International Media Service (IMS).

Счастье

Почему же казахстанцы счастливее – все потому, что счастье для наших народов состоит из разных паззлов. Для украинцев, кроме финансовой стабильности и здоровья родных, это ощущение мира и безопасности плюс интересная работа и путешествия. Главное же условие для ощущения счастья у казахстанцев – наличие семьи и ее здоровья. Уже потом идут деньги и работа.

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Успех

В украинцев это понятие состоит из хорошей работы (58%), наличия детей (49%) и возможности путешествовать (46%). Успех казахстанцев – в другом. На первом месте у него есть дети (56%). Для успешного казахстанца очень важно иметь много друзей и знакомых (33%) и жить в престижном районе (25%). У украинцев эти показатели существенно ниже – 20% и 14% соответственно.

Доверие

Доверяем мы тем, кого знаем лично – здесь показатели обеих стран почти идентичны. А вот уровень недоверия к тем же знакомым отличается. В Украине это 21%. В Казахстане процент значительно выше – 28%. При этом общий уровень доверия в Казахстане выше – 51%, у нас – 45%.

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Покупки онлайн

Жители Украины и Казахстана почти в равной степени покупают и онлайн, и офлайн. Тем не менее, жители Казахстана гораздо чаще предпочитают совершать покупки в обычных магазинах – 40%. Украинцев таких пока только 31%.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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