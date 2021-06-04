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Кто сможет покупать землю и сколько в Украине олигархов: "Свобода слова Савика Шустера"

4 июня, 11:05

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В студию придет новый председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" и представители политсил

Сегодня, 4 июня, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" обсудят наиболее резонансные события недели.

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Темы программы: война против олигархов – что предполагает законопроект президента и победит ли он их, сколько в Украине всего олигархов, рынок земли – кто сможет приобрести паи с 1 июля. Также в студии обсудят суд против Игоря Коломойского – при чем здесь сатира?

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Гости студии:

  • Роман Лещенко Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Тимофей Милованов, председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики;
  • Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
  • Александр Корниенко, председатель партии "слуги народа";
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
  • Кира Рудик, председатель партии "Голос";
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьера & # 39; Премьер-министр Украины (2016-2019);
  • Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
  • Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".

Смотрите ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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