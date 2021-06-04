Кто сможет покупать землю и сколько в Украине олигархов: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, 4 июня, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" обсудят наиболее резонансные события недели.

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Темы программы: война против олигархов – что предполагает законопроект президента и победит ли он их, сколько в Украине всего олигархов, рынок земли – кто сможет приобрести паи с 1 июля. Также в студии обсудят суд против Игоря Коломойского – при чем здесь сатира?

Гости студии:

Роман Лещенко Министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Министр аграрной политики и продовольствия Украины; Тимофей Милованов , председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики;

, председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики; Руслан Стефанчук , первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины; Александр Корниенко , председатель партии "слуги народа";

, председатель партии "слуги народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";

, лидер партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность"; Кира Рудик , председатель партии "Голос";

, председатель партии "Голос"; Владимир Гройсман , лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьера & # 39; Премьер-министр Украины (2016-2019);

, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьера & # 39; Премьер-министр Украины (2016-2019); Олег Ляшко , лидер "Радикальной партии";

, лидер "Радикальной партии"; Геннадий Гудков , депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

, депутат Государственной думы России 3-6 созывов; Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".

Смотрите ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!