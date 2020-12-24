Кулеба объяснил, что делает МИД для освобождения моряков из пиратского плена в Нигерии

Министерство иностранных дел Украины работает над освобождением из пиратского плена шестерых украинских моряков с судна Stevia.
Об этом в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, освобождение заложников будет первой задачей новоназначенного посла Украины в Нигерии.
В то же время министр отказался раскрыть детали переговоров, поскольку это может негативно повлиять на процесс освобождения.
"Алгоритмы работы МИД в таких случаях четко отлажены, у нас есть успешный опыт освобождения моряков из пиратского плена. Я не могу вам рассказывать, что происходит в деталях, потому что опыт показывает: чем публичнее становится история, тем выше становится цена вопроса – и политически, и экономически", – рассказал министр.
Напомним, неделю назад в Гвинейском заливе, у побережья Нигерии, пираты захватили восемь моряков с судна Stevia. Шестеро из них – граждане Украины
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