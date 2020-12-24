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Кулеба объяснил, что делает МИД для освобождения моряков из пиратского плена в Нигерии

24 декабря, 02:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Украины уже есть успешный опыт освобождения моряков из пиратского плена

Министерство иностранных дел Украины работает над освобождением из пиратского плена шестерых украинских моряков с судна Stevia.

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Об этом в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, освобождение заложников будет первой задачей новоназначенного посла Украины в Нигерии.

В то же время министр отказался раскрыть детали переговоров, поскольку это может негативно повлиять на процесс освобождения.

"Алгоритмы работы МИД в таких случаях четко отлажены, у нас есть успешный опыт освобождения моряков из пиратского плена. Я не могу вам рассказывать, что происходит в деталях, потому что опыт показывает: чем публичнее становится история, тем выше становится цена вопроса – и политически, и экономически", – рассказал министр.

Напомним, неделю назад в Гвинейском заливе, у побережья Нигерии, пираты захватили восемь моряков с судна Stevia. Шестеро из них – граждане Украины

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