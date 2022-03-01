Кулеба поговорил с Блинкеном: США предоставят оружие и введут еще санкции против РФ

США и дальше будут поддерживать Украину в борьбе с агрессором

Блинкен заверил Кулебу, что США и дальше будут поддерживать Украину/Фото: Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у США больше санкций и оружия для борьбы с русскими оккупантами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал предоставить.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Государственный секретарь Блинкен заверил в нерушимой поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Глава МИД Украины подчеркнул, что наше государство стремится к миру. Однако пока на нас нападает Россия, нужно вводить больше санкций. Кроме того, Украине нужно оружие.

"Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", — говорится в сообщении Кулебы.

. : , , . : , . . - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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